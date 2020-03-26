Евреи Украины получат от ОЕОУ 32 тысячи многоразовых защитных масок

ОЕОУ распространит маски в еврейских общинах Украины абсолютно бесплатно.

Объединённая еврейская община Украины объявила о старте программы по раздаче защитных масок для лица евреям Украины.

В рамках первой партии ОЕОУ раздаст бесплатно 32 000 масок. Об этом УНИАН сообщил руководитель ОЕОУ, Михаэль Ткач.

Защитные маски по заказу ОЕОУ производятся на мощностях компании-производителя офисной мебели AMF (Art Metal Furniture).

В ОЕОУ выразили благодарность компании AMF и ее руководителю Александру Беляеву, который безвозмездно передал 2 тысячи масок. Раздача масок из первой партии (32 тыс. штук) стартовала 25 марта.

Стоит отметить, что Объединённая еврейская община Украины распространит маски в еврейских общинах Украины абсолютно бесплатно.