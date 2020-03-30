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Политолог объяснил, почему Рада провалила голосование по Минздраву и Минфину

30 марта 2020, 16:32

Политолог Владимир Фесенко в деталях объяснил причины провала голосований по Максиму Степанову (как главе Минздрава) и Сергею Марченко (как главе Минфина).

Рада,зал
Политолог объяснил, почему Рада провалила голосование по Минздраву и Минфину / УНИАН

Владимир Фесенко, известный политолог и руководитель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" в комментарии Главреду прокомментировал провал голосования 30 марта в Верховной Раде по кандидатурам Максима Степанова на пост главы Минздрава, а Сергея Марченко - на пост главы Минфина.

"То, что сегодня продемонстрировала Рада – наша классическая схема. Это доминирование групповых интересов над общенациональными. Если и дальше так пойдет, то страна окажется в еще большем кризисе.  Безусловно, в парламенте есть проблемы, но политического кризиса нет. Большинство законопроектов были проголосованы. Потому сейчас я бы не делал критических выводов. Провалы голосования были и ранее. Сейчас они были обусловлены отсутствием депутатов – около 40 депутатов-членов фракции отсутствовали. И это первая причина", - считает он.

Читайте такжеЗеленскому пора записывать прощальное обращениеПо его мнению, попытки отдельных парламентских сил выторговать "голосовательным" шантажом большие преференции для себя может закончиться весьма прискорбно.

"Вторая – попытки некоторых влиятельных игроков, которые действовали по принципу "чем хуже, тем лучше", то есть сорвать принятие принципиальных решений. Но этот принцип не сработает, плохо будет всем, в частности, и приверженцам дефолта", - рассказал Фесенко

Политолог уверен, что провал голосования по кандидатурам Степанова и Марченко был обусловлен еще и плохой коммуникацией между исполнительной и законодательной властью.

"Третья причина – не было согласованности. По кандидатам министров были недовольства, депутаты были не готовы за них голосовать, не говоря уже о том, что не была проведена достаточная работа по мобилизации голосования. По кадровым вопросам не хватило всего несколько голосов, как и по бюджету. Но это не критично – сейчас, если будут найдены компромиссные решения, все это будет проголосовано, причем еще до конца этой недели. Потому что тянуть с этим нельзя, иначе возникнут проблемы, прежде всего, с физическим отсутствием депутатов. Сегодня кворум был с небольшим запасом – 320-340 голосов, а надо не менее 300", - подытожил он.

Напомним, ранее депутаты Верховной Рады Украины уволили Илью Емца с поста министра здравоохранения. За его увольнение проголосовал 271 депутат.

Кандидатуру Максима Степанова, экс-губернатора Одесской области, на пост главы Минздрава депутаты Рады не поддержали. За его назначение проголосовали 217 нардепов.

Кроме того, Игорь Уманский был уволен с поста главы Минфина Украины. "За" проголосовали 249 нардепов. 

Далее Рада провалила назначение на должность министра финансов Сергея Марченко. "За" проголосовали 223 нардепа.

Владимир Фесенко новости Украины Максим Степанов Минздрав Минфин
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