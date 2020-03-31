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В Ощадбанке рассказали, что будет с платежными картами во время карантина

31 марта 2020, 12:45

В главном государственном банке, Ощадбанке, рассказали украинцам, что будет с платежными картами во время карантина

Ощадбанк
Отделение Ощадбанка / Reuters

Сотрудники государственного Ощадбанка заявили о том, что время действия платежных карт (срок которых истекает во время китайской карантины Covid-19) будет автоматически продлен до 1 июля 2020-го.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы банка. По их словам, продление срока действия распространяется абсолютно на все карты Ощадбанка. Они будут активны до 1 июля 2020-го и не будут блокироваться в финучреждениях.

В Ощадбанке пояснили, что пошли на данную меру - для того, чтобы клиенты могли спокойно оставаться дома и не посещать отделения за новыми карточками.

Напомним, ранее коронавирусный карантин в Украине был продлен,однако страна никак не может существовать в таком режиме достаточно длинный срок. О чем публично и заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, Кабмин рассматривает варианты возможного ослабления карантина - для запуска украинской экономики.

До этого Главред собрал в одном материале все способы оплатить жилищно-коммунальные услуги онлайн (через Интернет) при помощи собственно компьютера либо смартфона. 

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