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С прибором на обсервацию: возвращающихся с Запада украинцев никто не контролирует

1 апреля 2020, 17:49

Украинцев, которые тысячами возвращаются через западную границу, никто не отправляет на принудительный карантин.

Пограничники
Через границу в Украину возвращаются тысячи людей, которых никто не контролирует / УНИАН

На западных границах Украины украинцев, прибывающих из других стран, не направляют на принудительную обсервацию из-за пандемии китайского коронавируса Covid-19.

Такое сообщение опубликовал портал Страна. По данным журналистов, в Украину по западному направлению каждый день возвращаются тысячи украинцев.

Несмотря на то, что возле контрольно-пропускного пункта Краковец во Львовской области подготовили для обсервации противотуберкулезный санаторий, туда никого из приезжающих не направили.  

В Волынской области, где работает другой крупный КПП в Ягодын, чиновники заявляют, что будут отправлять на обсервацию с вечера среды, 1 апреля. Для этого тоже готов противотуберкулезный санаторий. Однако по факту пока через Ягодын люди спокойно проезжают в Украину - безо всякой обсервации. 

Читайте такжеЗабрали паспорт и отпустили: появились новые подробности об обсервации в "Казацком"Всего же за последние сутки, по данным Госпогранслужбы, в Украину вернулось около 5 тысяч человек.

Всех вернувшихся в вопросе самоизоляции никто не контролирует. 

"Переживал, что отправят в какую-то дыру на две недели. Пронесло. Сказали дома сидеть две недели. Подписал бумагу о домашней самоизоляции по месту жительства, указал адрес, возможны проверки контролирующих органов. Разница в том, что если раньше это были рекомендации, то теперь - обязательство самоизолироваться на 14 дней. И в первый день обязательно нужно сообщить семейному врачу, чтобы внесли в списки. Сказали, что в любой момент может прийти проверка и если не буду соблюдать карантин, штраф - от 17 до 34 тысяч гривен", - рассказал журналистам житель Львовщины по имени Олег, который 1 апреля вернулся в Украине из Польши через Краковец.

Напомним, ранее замминистра внутренних дел Антон Геращенко рассказал о  том, что в Киеве карантин в отеле Казацкий самовольно нарушили несколько десятков украинцев, недавно вернувшиеся в Украину из-за границы. Теперь им придется заплатить многотысячный штраф.

новости Украины пограничники карантин Европа
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