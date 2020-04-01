Наконец-то дождались: оккупанты перекрывают Крымский мост - причина и дата

В оккупированном Крыму закрывают мост.
Построенный оккупантами Крымский мост перекроют.
Такое ограничения связаны с пандемией жуткого коронавируса. Движение по мосту будет остановлено в 00:00 2 апреля, сообщили собственные источники OBOZREVATEL.
Предварительно, такие карантинные меры продлятся до 5 апреля. В этот период движение по мосту будет осуществляться только по пропускам. Так называемые власти оккупированного Крыма должны сделать официальное объявление о закрытии моста вечером в среду, 1 апреля.
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"Глава" Крыма Сергей Аксенов не исключал, что Крымский мост придется полностью перекрыть.
"В течение суток выверяем позицию с Краснодарским краем. Мы считаем, здесь просто должны быть партнерские отношения", – заявил он журналистам 1 апреля после встречи с незаконным "врио губернатора" Севастополя.
Аксенов также признал, что закрытие моста неизбежно приведет к сложностям для людей.
"С 00:00 будет введение карантинных мероприятий, мы сейчас выверяем правовую ситуацию. С 00:00 на Крымском мосту будет выставлен блокпост. 100% досмотр всего автомобильного транспорта", – цитирует Аксенова ТАСС.
На 1 апреля в Крыму, согласно статистике оккупантов, зарегистрировано 16 случаев коронавируса, 14 из них – завозные.
Ранее Главред писал, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым запретил иностранным гражданам и лицам без гражданства владеть землей на территории аннексированного полуострова Крыма. В том числе данное ограничение касается и украинцев.