Были в круизе: в аннексированном Крыму резко увеличилось число коронавирусных

Коронавирус в Крыму / Alexei Pavlishak/Imago Images

Китайский коронавирус начинает захватывать аннексированный Россией Крым. Так, во вторник, 24 марта, стало известно о шести новых случаях коронавируса.

По данным РИА Новости, официально на полуострове инфицированы семь человек.

По словам так называемого главы Крыма Сергея Аксенова, шесть новых случаев завозные. При этом четверо заболевших – члены одной семьи, которые вернулись из туристического круиза в ОАЭ и путешествовали на круизном лайнере. Кроме того, еще два пациента прибыли из Литвы и Бельгии.

Как ранее сообщал Главред, китайский коронавирус добрался и до ОАЭ, поэтому Дубай закрыли на въезд и выезд.