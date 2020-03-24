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Были в круизе: в аннексированном Крыму резко увеличилось число коронавирусных

24 марта 2020, 15:20

На полуострове уже семь случаев инфицирования.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Крыму / Alexei Pavlishak/Imago Images

Китайский коронавирус начинает захватывать аннексированный Россией Крым. Так, во вторник, 24 марта, стало известно о шести новых случаях коронавируса.

По данным РИА Новости, официально на полуострове инфицированы семь человек.

По словам так называемого главы Крыма Сергея Аксенова, шесть новых случаев завозные. При этом четверо заболевших – члены одной семьи, которые вернулись из туристического круиза в ОАЭ и путешествовали на круизном лайнере. Кроме того, еще два пациента прибыли из Литвы и Бельгии.

Как ранее сообщал Главред, китайский коронавирус добрался и до ОАЭ, поэтому Дубай закрыли на въезд и выезд.

китайский коронавирус Крым Аксенов новости Украины новости России
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