Пограничники закрыли границу с аннексированным Крымом: кого будут пускать

Украинский пограничник на КПП / Госпогранслужба

Сотрудники Госпогранслужбы Украины, во вторник, 17 марта, закрыли административную границу с аннексированным полуостровом Крымом до 3 апреля.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы ведомства.

Как сообщают пограничники, из-за пандемии коронавируса Covid-19 на аннексированный полуостров Крым будут пропускать только граждан Украины и членов их семей, место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано в Крыму или в городе Севастополь, а также их транспортные средства, грузы и прочее имущество.

Кроме того, в ГПСУ намерены пропускать лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов либо в связи с выполнением международных обязательств, а также представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий.

Напомним, ранее во время внеочередного заседания Верховная Рада приняла проект закона, направленный на противодействие коронавирусу, который предусматривает ряд жесточайших мер.