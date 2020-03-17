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Пограничники закрыли границу с аннексированным Крымом: кого будут пускать

17 марта 2020, 10:35

Представители пресс-центра Госпогранслужбы подтвердили закрытие границы с аннексированным полуостровом.

Граница с Крымом
Украинский пограничник на КПП / Госпогранслужба

Сотрудники Госпогранслужбы Украины, во вторник, 17 марта, закрыли административную границу с аннексированным полуостровом Крымом до 3 апреля. 

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы ведомства.

Как сообщают пограничники, из-за пандемии коронавируса Covid-19 на аннексированный полуостров Крым будут пропускать только граждан Украины и членов их семей, место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано в Крыму или в городе Севастополь, а также их транспортные средства, грузы и прочее имущество.

Кроме того, в ГПСУ намерены пропускать лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов либо в связи с выполнением международных обязательств, а также представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий.

Напомним, ранее во время внеочередного заседания Верховная Рада приняла проект закона, направленный на противодействие коронавирусу, который предусматривает ряд жесточайших мер.

Госпогранслужба пограничники аннексия Крыма
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