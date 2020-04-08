В Слуге народа назвали способ обхода тысяч поправок к законопроекту о банках

Александр Качура / УНИАН

Народный депутат от фракции Слуга народа Александр Качура прокомментировал регистрацию нардепами тысяч поправок к законопроекту о банковском регулировании.

По его словам, президент Владимир Зеленский тяжело воспринимает, когда представители команды, которые прошли в Раду под флагами Слуги народа, вставляют палки в переговорный процесс с президентом

В то же время он подчеркнул, что в Слуге народа уже придумали, как обойти эти правки. По словам Качуры, существует два варианта решения, отметил он в эфире Pavlovsky News.

Одним из вариантов является решение о том, что часть народных депутатов не будет настаивать на своих правках.

Еще одним способом обойти рассмотрение тысяч поправок к законопроекту о банковском регулировании может стать регистрация и принятие другого, аналогичного законопроекта.

Решение еще не принято и эти варианты будут рекомендованы руководству Рады и депутатской фракции Слуги народа, добавил Качура.

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Напомним, 30 марта Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д), необходимый для начала реализации новой программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. К законопроекту уже подано более 16 тысяч поправок.