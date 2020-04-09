Онлайн-уроки для 11 класса: смотреть видео занятий за 9 апреля

Школы в Украине закрыты, но дети могут учиться онлайн / Bigmir.net

С 6 апреля в Украине действует проект Всеукраинская школа онлайн. Занятия проходят по будням с 10 утра. Всего в день будут транслироваться по 6-7 занятий.

УРОКИ ОНЛАЙН 11 КЛАСС - РАСПИСАНИЕ НА 9 АПРЕЛЯ

Начало уроков – 10:00

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Смотреть онлайн уроки 11 класс - видео трансляция уроков Всеукраинской школы онлайн

Украинская литература 11 класс - смотреть онлайн урок за 9 апреля

Физика 11 класс - смотреть онлайн урок за 9 апреля

Физические упражнения 11 класс- смотреть онлайн урок за 9 апреля

Английский язык 11 класс - смотреть онлайн урок за 9 апреля

Всемирная история 11 класс - смотреть онлайн урок за 9 апреля

Как сообщал Главред, в рамках проекта Всеукраинская школа онлайн дети, несмотря на карантин, могут учиться и осваивать школьную программу. Занятия будут проходить в формате стандартной пятидневки.

40 педагогов из Киева на время карантина станут учителями для всей Украины. Съемки проходят в Новопечерской школе г. Киева. В записях уроков также принимают участие украинские звезды: ведущие, музыканты, актеры, спортсмены.

Дистанционный режим обучения будет длиться до окончания карантина в Украине. Когда карантин будет отменен, пока что точно неизвестно.

8 апреля в Минздраве Украины сообщили, что будут комментировать вопрос отмены карантина в Украине из-за пандемии коронавируса Ковид -19 не ранее, чем через 10 дней.