Аншлаг на границе: возвращающиеся из Европы украинцы устроили коллапс на КПП

Украинцы хотят вернуться домой накануне Пасхи / Скриншот

На границе с Венгрией увеличилось количество украинцев, которые возвращаются на родину.

Как рассказали в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины, наблюдается существенное увеличение количества наших соотечественников, возвращающихся из-за границы через пункт пропуска Тиса на Закарпатье.

"Также ситуативное количество украинцев ожидает оформления перед венгерским пунктом пропуска Захонь", - говорится в сообщении ГПСУ в Facebook.

В ведомстве связывают это с эпидемиологической ситуацией, по которой украинцы хотят вернуться домой, и с грядущими Пасхальными праздниками.

"Для ускорения контрольных операций в пункте пропуска Тиса привлечено вдвое больше персонала, выделены дополнительные полосы движения. Совместно с Закарпатской облгосадминистрацией организована перевозка путников через границу 12 автобусами", - отмечается в сообщении.

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При этом в соцсетях публикуют видео, как украинцы массово едут из Венгрии на празднование Пасхи.

"На КПП Чоп-Загонь с венгерской стороны аншлаг. Украинцы массово возвращаются домой из Европы на Пасху. На парковке возле границы два грузовика чешской, венгерской и регистрацией других стран", - пишут пользователи.

Отмечается, что перевозкой украинцев к границе занимаются как частные перевозчики, так и автобусы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что перед ужесточением карантина возвращающиеся из Польши украинцы устроили ад на границе.