"Закусывай, трезвым давно не появлялся": Добкин и Гончаренко устроили свару в прямом эфире

Михаил Добкин поскандалил на ТВ / УНИАН

Народный депутат Алексей Гончаренко устроил словесную перепалку с бывшим нардепом Михаилом Добкиным.

Политики обменялись "любезностями", обсуждая ситуацию вокруг карантина в Украине и предложения о том, чтобы нардепы участвовали в в обучении детей в рамках онлайн-школы.

При этом Гончаренко заявил о том, что Добкина "надо лечить и изолировать", потому что реагировать на его слова "абсолютно бессмысленно".

Кроме того, Гончаренко довольно прозрачно намекнул на пристрастие Добкина к алкогольным напиткам.

"Мне кажется, он (Добкин, - ред.) вообще трезвым нигде не появлялся. Так он еще что-то рассказывает о других" – считает Гончаренко

"Миша, тебя нужно лечить и изолировать. Иди проспись и закусывай", - добавил он в комментарии под видео.

Напомним, ранее Добкин заявил о том, что Татьяну Черновол необходимо лечить в психбольнице.