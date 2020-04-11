"Закусывай, трезвым давно не появлялся": Добкин и Гончаренко устроили свару в прямом эфире

Алексей Гончаренко намекнул на пристрастие Михаила Добкина к алкогольным напиткам.
Народный депутат Алексей Гончаренко устроил словесную перепалку с бывшим нардепом Михаилом Добкиным.
Политики обменялись "любезностями", обсуждая ситуацию вокруг карантина в Украине и предложения о том, чтобы нардепы участвовали в в обучении детей в рамках онлайн-школы.
При этом Гончаренко заявил о том, что Добкина "надо лечить и изолировать", потому что реагировать на его слова "абсолютно бессмысленно".
Кроме того, Гончаренко довольно прозрачно намекнул на пристрастие Добкина к алкогольным напиткам.
"Мне кажется, он (Добкин, - ред.) вообще трезвым нигде не появлялся. Так он еще что-то рассказывает о других" – считает Гончаренко
"Миша, тебя нужно лечить и изолировать. Иди проспись и закусывай", - добавил он в комментарии под видео.
Напомним, ранее Добкин заявил о том, что Татьяну Черновол необходимо лечить в психбольнице.