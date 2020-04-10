"Сидеть тебе в дурке": Добкин сцепился с Чорновол в эфире ТВ

Добкин заявил, что Чорновол нужно лечить / УНИАН

Экс-губернатор Харьковской области и бывший депутат ВР Михаил Добкин в эфире одного из украинских телеканалов завил, что Татьяну Чорновол необходимо лечить в специальном учреждении.

На телеканале НАШ Чорновол заявила, что не виновна в смерти мужчины в офисе Партии регионов во время протестов на Майдане в 2014 году.

"Мы знали, что из офиса Партии регионов была вынесена амбарная книга. Далее, я вам открою секрет, что она была найдена в офисе Администрации президента в сейфе Портнова. Так может это Портнов давал приказ тому человеку вынести амбарную книгу и может это Портнов привел к гибели того человека из офиса Партии регионов", — заявила в прямом эфире Татьяна Чорновол.

"Ее нельзя судить, ее нужно в дурку отправить", — вмешался в монолог Чорновол Михаил Добкин.

Политик назвал Чорновол "сумасшедшей" и добавил, что она "лично кичилась тем, что отогнула железные жалюзи офиса" и бросила туда бутылку с зажигательной смесью.

"Она лично кичилась, что это она подпалила офис. А теперь, когда взяли за жо*у, она начинает рассказывать, что это Портнов, титушки, беркутовцы… Вы такие гнилые по жизни… Сидеть тебе в дурке, ты тюрьмы не заслужила", — заявил Добкин.

Напомним, Чорновол гневно отреагировала на подозрение Госбюро расследований и заявила, что в будущем будет занимать должность генерального прокурора Украины.

Ранее глава МВД Арсен Аваков решил заступиться за экс-нардепа Верховной Рады и одиозную активистку Татьяну Чорновол, к которой правоохранители нагрянули с обысками в рамках дела президента-беглеца Виктора Януковича и возглавляемой им Партии регионов.