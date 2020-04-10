Обыски у Чорновол: экс-нардеп пригрозила, что станет генпрокурором

Черновол обещает стать главой ГПУ / Фейсбук Д.Кучера

Бывшая журналистка и экс-нардеп Татьяна Чорновол гневно отреагировала на подозрение Госбюро расследований и заявила, что в будущем будет занрмать должность генерального прокурора Украины.

"Я пройду эти испытания... Я еще буду генпрокурором. Было и хуже. В 2013 я даже пережила казнь", - написала она в Facebook.

Черновол акцентировала, что ее обвиняют по статьям Уголовного кодекса, обвиняя в преступлениях, совершенных во время майдана. Она перечислила статьи своего уголовного производства:

"1) ст. 115 умышленное убийство с несколькими отягчающими обстоятельствами - высшая мера наказания (пожизненно)

2) ст. 170 препятствование деятельности Партии регионов - 3 года

3) ст. 294 организация массовых беспорядков, что привело к гибели людей - 15 лет

4) ст. 146 лишение свободы или похищение человека - 5 лет

5) ст. 122 умышленное телесное средней тяжести - 5 лет

6) ст. 121 умышленное тяжкое телесное повреждение с отягчающими обстоятельствами - 10 лет

7) ст. 125 умышленное легкое

8) ст. 126 побои и истязания с отягчающими обстоятельствами - 5 лет".

Коллега Чорновол Соня Кошкина заверила, что генпрокурором она не станет.

"Ты не будешь генпрокуроом. Слава Богу. Но все будет хорошо. Поверь", - написала Кошкина.

Напомним, глава МВД Арсен Аваков решил заступиться за экс-нардепа Верховной Рады и одиозную активистку Татьяну Чорновол, к которой правоохранители нагрянули с обысками в рамках дела президента-беглеца Виктора Януковича и возглавляемой им Партии регионов.

Как ранее сообщалось, у экс-нардепа Татьяны Чорновол прошел обыск, который проводили следователи Государственного бюро расследований (ГБР).