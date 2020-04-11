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"Остались без еды из-за реформы": врачи психбольницы бьют тревогу

11 апреля 2020, 21:34

В Нацслужбе здоровья рассказали, что с 1 апреля намерены оплачивать из госбюджета только медицинскую часть для психлечебниц.

больница
Врачи Львовской психбольницы жалуются на второй этап медреформы / УНИАН

В Украине стартовал второй этап медреформы и из-за нововведений пациенты Львовской областной психиатрической больницы остались без еды.

В Нацслужбе здоровья пояснили, что с началом реформы таким больницам НСЗУ будет оплачивать только медицинскую часть. А что касается содержания пациентов и их реабилитации – это ложится на плечи местных властей.

 "С 1 апреля Львовская областная психиатрическая больница не имеет достаточно денег на питание и содержание пациентов, большая часть из которых по медицинским или социальным показаниям не могут вернуться домой", - говорится в сообщении больницы.

В самой же больнице рассказали, что получили финансирование в два раза меньше, чем это было до реформы.

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 "Этих денег не хватит даже на зарплаты, о лекарствах и средствах гигиены речь не идет", – рассказала одна из сотрудниц областной больницы.

Медики обратились к неравнодушным с просьбой помочь больным продуктами, средствами для стирки, а также перечислять деньги на счет благотворительного фонда "Крылья надежды".

Кроме этого, в больнице говорят, что из-за нововведений не будет финансироваться программа психосоциальной реабилитации больных. Невозможно будет оказывать психиатрическую помощь тем, кто из-за здоровья или обстоятельств уже не может вернуться домой или не может жить самостоятельно.

Фактически речь идет о людях, которые годами живут в лечебнице, потому что потеряли жилье или от них отказались родственники.

Ранее Главред писал, что с 1 апреля Украине угрожает критическая ситуация с противодействием эпидемии коронавируса Covid-19, заявила врач-инфекционист, завкафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета имени Богомольца Ольга Голубовская.

новости Львова психиатрическая больница
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