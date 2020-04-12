"Хаты горят, как свечки": под Чернобылем пожар уничтожил село, опубликовано жуткое видео

В Чернобыльской зоне в Киевской области продолжается ликвидация лесных пожаров.

В зоне отчуждения и безусловного отселения продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств, рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям,

При этом наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами.

К тушению огня привлечены 353 человека и 89 единиц техники, в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета ГСЧС, которые 11 апреля совершили 107 сбросов - 250 т воды.

Как пишут в соцсетях очевидцы, огонь уже добрался до сел, расположенных возле Чернобыля. При этом было охвачено огнем и фактически, перестало существовать село Полесское, где до последнего времени проживали люди.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

Местных жителей эвакуируют. Общий ущерб от пожаров оценивается в десятки миллионов гривен.

Напомним, ранее в NASA опубликовали пугающие снимки масштабного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.