На улицу - по пропускам: что известно о введении комендантского часа в Украине

Названы условия введения комендантского часа в Украин / УНИАН

Как пояснили в Секретариате Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, на сегодня чрезвычайное положение ни в целом в Украине, ни в отдельных ее местностях не введено.

Введение комендантского часа в регионах: законно или нет

В Украине действует режим чрезвычайной ситуации, потому ограничение конституционных прав граждан, в частности права на свободу передвижения – введение комендантского часа (запрет находиться на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений личности в установленные часы суток) не допускается.

"Решения региональных комиссий ТЭБ и ЧС, призывы председателей ОГА относительно ограничения передвижения, запрета гражданам выходить на улицу могут иметь исключительно рекомендательный характер", - добавили в Секретариате омбудсмена.

Комендантский час в Украине: мнение юристов

По словам главы адвокатского центра Украинского Хельсинского союза по правам человека Бориса Захарова, ограничивать свободу передвижения без введения чрезвычайного положения незаконно.

Читайте такжеШтрафы и уголовная ответственность: что нужно знать об ужесточении карантина"Без введения чрезвычайного положения ограничивать свободу передвижения является незаконным. То есть, я считаю, что надо сначала ввести чрезвычайное положение и написать отступление от действия определенных частей Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - подчеркнул он в комментарии ukranews.com.

А вот в Telegram-канале Адвокат Права напомнили, что комендантский час во время чрезвычайного положения возможен только в связи с массовыми нарушениями общественного порядка.

Юристы подчеркнули, что в соответствии с законом О правовом режиме чрезвычайного положения, комендантский час нельзя ввести ни в условиях действия режима чрезвычайной ситуации, ни никем иным, как президентом Украины. Поэтому действия руководителей городов и областей в этом отношении незаконны.

Массовые протесты из-за комендантского часа: что говорит социология

Как считает заместитель директора социологической службы центра Разумкова Михаил Мищенко, возможное введение в Украине комендантского часа не должно привести к массовым протестам.

Читайте такжеУжесточение карантина: в Кабмине рассказали, что ждет украинцевОн пояснил, что ситуация с пандемией коронавируса и карантином уже является фактором для недовольства украинцев, которое проявляется в разных формах. Люди могут просто это ощущать, а также прибегать к активным действиям. Но карантинные меры суровые, и это делает невозможными массовые акции протеста.

"Если шаги со стороны властей будут воспринимать, как позволяющие преодолеть пандемию, то ограничения будут одобрять. Если украинцы сочтут, что усиление карантинных мер создает неудобства и при этом неэффективно, то это будет вызывать недовольство", – добавил Мищенко в комментарии Каналу 24.

Напомним, ранее сообщалось о том, что с четверга, 16 апреля, в Киеве будет усилен контроль на постах, выставленных на всех въездах в город: на всех постах, установленных на въездах в Киев, будут проверять температуру у пассажиров и водителей.