Тотальная термометрия: названа дата ужесточения карантина в Киеве

В Киеве усилят контроль на постах / УНИАН

С четверга, 16 апреля, в Киеве будет усилен контроль на постах, выставленных на всех въездах в город.

Как рассказал мэр Киева Виталий Кличко, с 16 апреля на всех постах, установленных на въездах в Киев, будут проверять температуру у пассажиров и водителей.

"С четверга, 16 апреля, в следующий понедельник мы усиливаем контроль на постах, выставленных на всех въездах в Киев", - подчеркнул он во время брифинга

По его словам, обязательная термометрия будет касаться всех пассажиров транспорта, следующего в столицу.

Речь идет о всех видах транспорта, которые перевозят более 3 человек включая водителя, добавил Кличко.

Читайте такжеКогда отменят карантин в Украине: в МОЗ озвучили срокиНапомним, ранее сообщалось о том, что при въезде в Киев уже функционируют блокпосты, при этом будет проводится выборочное измерения температуры.

Как известно, из-за пандемии коронавируса в Украине объявили карантин. Сначала власти решили ввести карантин с 12 марта до 3 апреля, а потом в Украине продлили карантин до 24 числа и ввели режим чрезвычайной ситуации.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что при снижении динамики заболеваемости коронавирусом Кабмин планирует в конце апреля начать послабление карантинных мер в Украине.

9 апреля заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что карантин в Украине может быть ослаблен до 24 апреля.

Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в мае Украина должна выйти на работу, и рассказал о стратегии выхода Украины из карантина, введенного из-за пандемии коронавируса COVID-19.