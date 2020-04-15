Весенний призыв 2020 – в Украине наметилась новая халява / Hubs.ua

Весенний призыв в 2020 году перенесен – сроки сдвинули на месяц. Вместо того чтобы забирать ребят в армию в апреле-мае – теперь призывать их планируют в мае-июле этого года.

Как сообщил депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко у себя в Телеграмм, такое решение Кабмин принял сегодня в самом начале своего заседания.

Напомним, 23 марта президент Владимир Зеленский принял решение отсрочить весенний призыв с апреля-июня на май-июль 2020 года. Тогда же он поручил Кабинету министров привести свои акты в соответствие с этим указом.

Перед этим Минобороны приостановило призыв в армию из-за опасности распространения китайского коронавируса Covid-19. Решение о приостановлении призыва в ряды украинской армии принял командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейненант Александр Сырский.

Призывной возраст в Украине в 2020 году и право на отсрочку

Повестки придут мужчинам 18-27 лет.

При этом парни 20-27 лет обязаны пройти службу в рядах Вооруженных сил Украины – если они признаны годными к строевой подготовке и у них нет оснований для отсрочки или освобождения от армии.

На отсрочку от армии имеют право: