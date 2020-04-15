Кулеба ответил на скандальное предложение Ирана по сбитому Боингу МАУ

Место крушения самолета МАУ / Alimadadi

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал публикацию о том, что Иран предложил Украине пойти на компромисс по делу о сбитии Боинга Международных авиалиний Украины под Тегераном.

По его словам, переговоры с Тегераном о получении "черных ящиков" и привлечении к ответственности виновных продолжаются.

"Сообщения СМИ о меморандуме Ирана стоит воспринимать как... сообщения СМИ. Переговоры продолжаются. Работаем для получения "черных ящиков". Ключевое для нас: установление справедливости, выплата компенсаций семьям, привлечение к ответственности в соответствии с нормами международного права", - отметил министр в микроблоге Twitter.

Напомним, по сообщению Радио Свобода, Иран предложил Украине отказаться от судебных исков по делу о сбивании иранскими военными самолета МАУ. Отмечается, что Киеву и семьям погибших предложили согласиться с "человеческой ошибкой" как причиной катастрофы.