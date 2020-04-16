Скандал с обменом: родственники пленных потребовали встречи с Зеленским

На Донбассе проходит обмен пленными / @president.gov.ua

Родственники пленных украинцев, которых не включили в списки на обмен, обратились к президенту Украины.

Они потребовали объяснить, почему об их родственниках снова забыли, но власти возвращают лиц, многие из которых не имеет отношения к защите интересов Украины.

Кроме того, родственники остающихся на Донбассе украинских пленных также попросили встречи с президентом и разъяснений.

"Все мы родственники пленных, которые, несмотря на обещания властей, до сих пор не попали в списки обмена и на протяжении долгих лет находятся в плену. Мы рады, что происходит очередной обмен, но нам надоело видеть, как в списки на обмен попадают люди, которые не имеют отношения к конфликту на Донбассе. И после очередного обмена заливаться слезами", - заявила Татьяна Матюшенко.

Читайте такжеНовый обмен на Донбассе: что известно о возвращающихся из плена боевиков

"Господин президент, скажите, собираетесь ли вы возвращать мою маму домой. Возможно настало время услышать нас и поговорить", - добавила Изабелла Пех.

Напомним, ранее в Офисе президента заявили о том, что Украина возвращает 19 своих граждан, находящихся в неволе на временно оккупированных территориях. Отмечается, что взаимное освобождение удерживаемых лиц происходит в рамках формата "всех на всех".