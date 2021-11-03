12-летней девочке палализовало ногу: в Украине подтвердили еще один случай полиомиелита

Больная полиомиелитом находится в больнице / УНИАН

На Закарпатье у 12-летней девочки диагностировали заболевание полиомиелитом. У ребенка парализовало ногу, школьницу госпитализировали в больницу.

"Началось все с кишечных расстройств, при чем кишечные расстройства были у всех детей в семье. Позже у ребенка развились параличи, общая слабость, диагностирован острый дряблый паралич. Были взяты пробы, через три недели мы получили положительный результат на полиовирус в двух пробах. Предварительно имеем результат, что это полиовирус из вакцинных штаммов", - передает Zaxid.net слова заведующей инфекционным отделением Закарпатской областной детской больницы Веры Соловьевой

По ее словам, в семье, где проживает девочка, есть еще двое детей. Никто из них не был вакцинирован от полиомиелита.

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"Заболевание 12-летней девочки не связано с недавним обнаружением четырех случаев полиовируса во время эпидрасследования в Закарпатье. Официальные данные по расследованию готовятся к обнародованию, - подчеркнула главный эпидемиолог Закарпатья Виктория Тимчик.

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Полиомиелит в Украине

Первые за много время случаи диагностировали на Ровенщине - сначала у полуторагодовалого ребенка, а затем у шести его братьев и сестер на территории одной из ОТГ области. Малыша парализовало, а медики стали проводить профилактические мероприятия и приглашать местных жителей делать прививки своим детям.

Полиомиелитом может заболеть даже взрослый

Полиомиелит – это острое инфекционное заболевание, которое передается полиовирусами через фекалии и слюну. Чаще всего люди заражаются через грязные руки, инфицированную пищу и воду. Самыми восприимчивыми являются дети возрастом до пяти лет, однако заболеть может любой невакцинированный человек.

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