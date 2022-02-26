150 вертолетов и сухопутные войска припаркованы в Беларуси возле границы Украины - снимки со спутника

Техника находится примерно в 32 км от границы с Украиной. Одно большое развертывание вертолетов - возле белорусского города Хойники.
Частная американская компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки, сделанные 25 февраля 2022 года на юге Беларуси примерно в 32 км от границы с Украиной.
На кадрах видно около 150 транспортных вертолетов и сухопутные войска, пишет издание Reuters.
В частности, одно большое развертывание вертолетов - возле белорусского города Хойники, где на дороге было припарковано более 90 вертолетов. Протяженность развертывания превышает 8 км.
Изображения также показали большое развертывание сухопутных войск с несколькими сотнями транспортных средств в колонне в нескольких районах.
Как сообщал Главред, в небе над Киевской областью уничтожен еще один военно-транспортный самолет РФ с десантом.
Как сообщили, в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины, Ил-76 был сбит над Белой Церковью. 60 диверсантов задержаны на Троещине.
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