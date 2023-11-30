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2024 год станет решающим в войне: Мусиенко - о том, от чего зависит победа Украины

Ангелина Подвысоцкая
30 ноября 2023, 17:04
Ситуация будет зависеть от внешнеполитических факторов - выборов в США и Европе.
Мусиенко, ВСУ
2024 станет решающим в войне / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

2024 год станет ключевым в войне, которую развязал российский диктатор Владимир Путин против Украины. Ситуация будет зависеть от внешнеполитических факторов. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"В следующем году партнеры не уменьшат поддержку, но станет понятно, насколько они будут готовы обеспечивать ее в дальнейшем. Многое будет зависеть от наших успехов на левобережье – верю, что мы сможем продвинуться, обезопасить наши позиции и истощить врага", - говорит Мусиенко.

Россия надеется на то, что на Западе после выборов поменяется отношение к войне и победе Украины над РФ. Кремль хочет захватить Авдеевку в ближайший период и продолжить наступление на востоке, чтобы перейти в круговую оборону и дождаться выгодной для себя ситуации на Западе.

видео дня

"В такой обстановке нам важно придерживаться консолидации общества, объединяться и работать над усилением поддержки со стороны Запада. Надо убедить партнеров, что вместе западный мир и Украина сильнее России, которая культивирует мифы о своей непобедимости и могущественном ВПК, а на самом деле ходит с протянутой рукой к той самой Северной Корее", - говорит Мусиенко.

Он добавил, что 2024 год станет решающим.

Когда и как закончится война

Первый заместитель министра обороны Украины Алексей Павлюк сделал ошеломительный прогноз и заявил, что в следующем году Украина победит. Он добавил, что у Украины есть вооружение, которое приближает победу ВСУ и не дает оккупантам добиться успеха.

Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде рассказал каким будет окончание войны и назвал 3 сценария. Он считает, что даже после победы Украине стоит быть начеку, ведь РФ может атаковать страну вновь.

Военный эксперт Роман Свитан назвал месяц и сценарий окончания войны в Украине. Он считает, что к концу сентября следующего года закончится война против России ее разгромом.

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