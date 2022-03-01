5710 трупов российских оккупантов: Арестович озвучил свежую статистику по потерям агрессора

Алексей Арестович / УНИАН

На шестой день российской военной агрессии в Украине в целом контролируемая властями и армией, которая продолжает наносить жестокие удары по вражеским войскам. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в рамках очередного брифинга.

Ориентировочные потери противника, по его словам и по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 1 марта выглядят так:

личный состав – 5 710 человек;

пленных – более 200 человек;

уничтожено или повреждено 29 самолетов и 29 вертолетов;

танков – около 200;

846 боевых бронированных машин;

77 артиллерийских систем;

средств ПВО – 7;

реактивных систем залпового огня – 24;

60 цистерн с топливом;

три беспилотника;

2 военных катера;

305 единиц автомобильной техники.

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Напомним, ранее лидер лояльных Путину чеченцев Рамзан Кадыров признал, что в Украине есть первые жертвы среди того военного отряда, который он отправил на помощь российским оккупационным войскам.

Погибли два человека, еще шестеро пострадали.

До того сообщалось, что украинская армия разгромила под Гостомелем возле Киева подразделение так называемых "кадыровцев" – элитный чеченский спецназ Росгвардии во главе с генералом Магомедом Тушаевым.