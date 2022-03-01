Пять истребителей, "вертушка" и Бук: в ВС раскрыли потери РФ за сутки

Вблизи Киева зенитный ракетный комплекс Бук М-1 сбил крылатую ракету и вертолет врага.
За сутки, 28 февраля, Воздушные силы Украины уничтожили пять истребителей российского агрессора, колонны бронетехники и колонну с горючим, зенитный ракетный комплекс, вертолет и крылатую ракету российских захватчиков.
"Во время авианалета оккупантов на Васильков и Бровары, украинские летчики-истребители перехватили и сбили два российских самолета. Работу украинских истребителей завершили зенитные ракетные дивизионы С-300, поразив три самолета врага. Воздушные силы сбили пять истребителей. По предварительным данным, это Су-30 и Су-35", - сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook.
Вблизи Киева зенитный ракетный комплекс Бук М-1 сбил крылатую ракету и вертолет врага.
Украинские штурмовики Су-25 нанесли несколько ракетно-бомбовых ударов по колоннам бронетехники и живой силе противника в Киевской и Житомирской области, отмечается в сообщении
Воздушные Силы нанесли удары по танковым колоннам, колоннам механизированной техники, автоколонне с горюче-смазочными материалами на Черниговщине и близ Бердянска.
Экипаж Bayraktar TB2 уничтожили танк противника и два зенитных ракетных комплекса Бук.
Война РФ против Украины
Президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.