8 бригад бойцов: МВД объявила сбор добровольцев для деоккупации Крыма и Донбасса

Нацгвардия приглашает добровольцев в штурмовые бригады Ураган, Красная калина, Кара-Даг, Рубеж, Спартан и Азов, пограничники - в бригаду Стальная граница".

МВД объявила сбор добровольцев для деоккупации Крыма и Донбассе / facebook.com/GeneralStaff.ua и УНИАН

Власти Украины готовятся к освобождению Луганска, Донецка и Крыма от российских оккупантов и поэтому МВД объявило о формировании восьми штурмовых бригад под общим названием "Гвардия наступления". Об этом говорится на официальной странице полицейского ведомства.

И.о. министра внутренних дел Игорь Клименко подчеркнул, что "Гвардия наступления" – это профессиональные штурмовые бригады МВД из бойцов-патриотов, которые "стремятся истребить врага и освободить оккупированные земли Украины".

Также сообщается, что Национальная гвардия приглашает добровольцев "Ураган", "Красную калину", "Кара-Даг", "Рубеж", "Спартан" и "Азов". В Госпогранслужбе Украины добровольцев ждут в бригаде "Стальная граница". В Нацполиции Украины – в штурмовой бригаде "Ярость".

Заявку можно подать онлайн на специальном портале МВД или в определенных ЦНАПах (список которых там есть) на сайте. Также работает горячая линия для консультаций под номером 0800100020.

Новый удар ВСУ по Крымскому мосту

Напомним, ранее военный эксперт Роман Свитан заявил, что ВСУ могут перерезать путь оккупантам через Керченский мост ‒ ракетным ударом в первый пролет объекта.

"Керченский мост можно разрушить десятком дальнобойных ракет, особенно если бить в первый пролет, выводящий мост из земли. Также можно разрушить и Керченский железнодорожный мост, если попасть по составу, движущемуся с техникой или БК. Он также будет взрываться. Такие взрывы могут привести в негодность и сам железнодорожный мост, и параллельный автомобильный мост", – сказал эксперт.

До того секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что ВСУ уже готовы нанести удар по Крымскому мосту. Поскольку это сооружение активно русские враги используют для переброски подкреплений бойцов и техники.

"Смотрите, если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это уже сделали. Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем", - сказал Данилов.

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