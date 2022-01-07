80 гривен за квадратный метр: жители Днепра не "вывозят" сумасшедшие сумы в платежках

Жителям Днепра прислали квитанции с сумасшедшими суммами / скриншот с видео

Жителям Днепра в платежках за тепло насчитали суммы наибольшие по городу и одни из самых больших в Украине. Такой тариф на тепло выпал на долю четырех двухэтажек областного центра.

Жителей шокировали квитанции, которые не покрывает даже субсидия, пишет "ТСН".

В четырех двухэтажных домах с ноября тариф на отопление – 80 гривен за квадратный метр.

"Если было 40 грн за метр, то теперь 80, и это просто нереальная сумма, чтобы все платить", — сказала Инна Самедова, жительница города.

О новой цене на отопление жильцы узнали из платежек за ноябрь. Помочь здесь могла бы субсидия, однако такой тариф она не покрывает.

Реклама

О высоком тарифе не предупреждали, а вот, что в следующем году отопление вообще выключат, писали в объявлениях. Городские власти требуют, чтобы жители перешли на автономку.

Читайте такжеТарифы на электроэнергию взлетят: украинцам назвали сроки резкого подорожанияТариф действительно максимальный, потому что отапливать эти двухэтажки дорого, объясняют в компании. Жителям домов советуют не медлить и устанавливать автономное отопление

Люди же настроены решительно. Платить большие суммы в платежках не собираются. Будут добиваться встречи с городскими и областными властями. Если это не даст результата, говорят, будут перекрывать дорогу.

Ранее сообщалось, что Украине с 1 января стоимость доставки газа абонентам выросла у ряда поставщиков. Из-за роста тарифов некоторым украинцам придется ежемесячно отдавать на 500 гривен больше.

Читайте также: