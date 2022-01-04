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Цифры в платежках взлетели на 500 гривен: в Украине рекордно подорожала доставка газа

4 января 2022, 13:57
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Тарифы на доставку газа доходят до 2,568 гривны за кубометр.

конфорка,газ
В Украине дорожает доставка газа населению / УНИАН

В Украине с 1 января стоимость доставки газа абонентам выросла у ряда поставщиков. Из-за роста тарифов некоторым украинцам придется ежемесячно отдавать на 500 гривен больше.

Для расчета размера абонплаты следует знать, сколько кубических метров "накрутил" счетчик в период – октябрь-2020 по октябрь-2021, а также - на сколько повысился с января этого года тариф облгаза, пишет Апостроф.

Доставка газа: кто платит по максимуму

Отмечается, что тарифы на доставку газа с 1 января 2022 года стартуют от 0,372 гривны за куб. м у Киевгаз и доходят до о 2,568 гривны за куб. м у Черновцыгаз.

Только двое из поставщиков, Шепетовкагаз и Ровнегаз, снизили тариф на распределение газа с 1,308 до 1,272 гривны и с 2,02 до 1,85 грн за куб. м соответственно. У всех остальных - тарифы выросли в среднем на 10-30 копеек за куб.м.

Журналисты пояснили, что если абонентом Черновцыгаз за год было использовано 1,2 тысячи кубов газа, то ежемесячно плата за 100 куб.м считалась по тарифу 2,136 гривны за куб м, и абонплата за месяц составляла 213,6 гривны. При таком же расходе и при новом тарифе 2,568 гривны – объем ежемесячной абонплаты с 1 января достигнет 770 гривен, а это почти на 500 гривен выше.

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