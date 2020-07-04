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Угроза высадки десанта: командующий ВМС предупредил о подготовке агрессии РФ

Имперских амбиций у Кремля не уменьшается, заявил Алексей Неижпапа.

4 июля 2020, 20:15
ВМС, Григорий Куропятников, корабль
В ВМС предупредили о подготовке агрессии РФ / korabli.eu

Командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа заявил о том, что угроза полномасштабной агрессии России против Украины не исчезла.

Как подчеркнул он в интервью Радио Свобода, угроза полномасштабной агрессии со стороны РФ актуальна с 2014 года.

"Многочисленные мероприятия оперативной и боевой подготовки вооруженных сил РФ направлены на отработку действий, в том числе против Украины", - сказал он.

По словам командующего ВМС, во время последних масштабных стратегических командно-штабных ученийх по южному направлению Кавказ-2016 РФ осуществила не только высадку своего десанта, но и имитировала "соответствующие действия" украинских войск.

Как отметил Неижпапа, имперских амбиций у Кремля не уменьшается, они прибегают к запугиванию, политическому и экономическому давлению, демонстративно "бряцают оружием" вблизи границ.

"Поэтому все меры наших органов управления и воинских частей направлены соответственно на отражение агрессии. Есть утвержденный главнокомандующим ВСУ план боевой подготовки на 2020 год. Пандемия внесла в него определенные ограничения и изменения в формате проведения, но количественно учений меньше не стало, мы придерживаемся запланированного", - заверил он.

новости Украины Алексей Неижпапа агрессия России
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