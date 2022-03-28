Агрессорам российское командование выдали просроченные пакеты для перевязки

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан опубликовал фотографию просроченного перевязочного пакета, который он нашел среди вещей российских агрессоров. Фото он выложил на своей странице в Facebook.

"Был вчера там, где нельзя. Среди многих впечатлений с интересом оценил снаряжение российских солдат, которое им уже не понадобится. На фото – ИПП (индивидуальный пакет перевязочный). Изготовлено в ІІІ квартале 2016 года в городе Москва. Срок хранения – 5 лет. То есть, на время боевых действий срок хранения вышел и его надо заменить", — написал чиновник.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что российская армия готова бежать из Украины. Чтобы ее удержать, Кремль придумывает новые "обещания". Об этом свидетельствует очередная порция телефонных разговоров захватчиков, которые удалось перехватить Службе безопасности Украины.

"Сначала захватчикам обещали трехдневный победный марш. Впоследствии рашисты держали своих воинов обещаниями ротации. Одним говорили, что заберут домой 19 марта, другим – что 25-го. Однако реальной возможности провести ротацию так и не нашли, а для тех, кто под давлением украинских защитников постепенно теряет надежду, придумали новую дату – "конец месяца", - говорится в сообщении СБУ