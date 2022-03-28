Оккупанты бежали с поля боя и оставили ВСУ "подарок" - редкий миномет 2С23 Нона-СВК

Миномет 2С23 Нона-СПК - новый "подарок" оккупантов украинской армии/ Фото wiki-org.ru

В воскресенье, 27 марта, российские захватчики бросили на поле боя свой миномет 2С23 Нона-СПК. Это редкое оружие. У армии страны-агрессора по состоянию на 2016 год было более 40 единиц такой техники.

Об этом сообщил в Telegram спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук и опубликовал фото "подарка" от оккупантов.

Миномет 2С23 Нона-СПК бросили на поле боя / t.me/Bratchuk_Sergey

2С23 Нона-СПК – это российская батальонная самоходная артиллерийская установка, основным оружием которой является миномет-пушка калибра 120 мм.

Этот миномет предназначен для поражения живой силы, артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, бронированных целей, огневых средств и пунктов управления.

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