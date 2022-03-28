"В Сирии такого не было": российские оккупанты жалуются женам, что война в Украине стала невыносимой

Военных РФ кормят обещаниями о скорой ротации / Фото Reuters

Российская армия готова бежать из Украины. Чтобы ее удержать, Кремль придумывает новые "обещания". Об этом свидетельствует очередная порция телефонных разговоров захватчиков, которые удалось перехватить Службе безопасности Украины.

"Сначала захватчикам обещали трехдневный победный марш. Впоследствии рашисты держали своих воинов обещаниями ротации. Одним говорили, что заберут домой 19 марта, другим – что 25-го. Однако реальной возможности провести ротацию так и не нашли, а для тех, кто под давлением украинских защитников постепенно теряет надежду, придумали новую дату – "конец месяца", - говорится в сообщении СБУ в Facebook.

В разговоре с женой один из оккупантов говорит: "…паника какая-то. Не могу больше…. Я здесь никому не нужен…".

Он просит ее еще раз спросить командование его воинской части, когда все же планируется ротация.

"Девятнадцатого нас должны были поменять. Девятнадцатое число прошло, а они ничего не думают", - говорит российский военный.

По его словам, дальнейшее пребывание на войне в Украине для него просто невыносимо.

"Каждый раз я просыпаюсь с такой радостью, что я проснулся. В Сирии такого не было. Ты понимаешь? В Сирии… моментов таких даже не было", - сказал оккупант жене.

Как сообщал Главред, российские оккупанты, которые захватили Чернобыльскую АЭС еще 24 февраля - в первый день войны России против Украины - выкопали окопы в Рыжем лесу в зоне ЧАЭС. Это самый стратегический объект Чернобыльской зоны. Сегодня эта территория по-прежнему опасна. У военных РФ повысились шансы получить облучение.

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