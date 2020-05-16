Нардепа Дубинского не пустили на прямой эфир Савика Шустера

Дубинского не пустили на эфир к Савику Шустеру / УНИАН

Народного депутата от Слуги народа Александра Дубинского не пустили в студию, где проходили съемки в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Депутат в своем Telegram-канале уточнил, что его пригласили, но хотели, чтобы он включался только через скайп.

"Еду в студию Свободы Слова Савика Шустера на ТРК Украина. Изначально мне предлагали включиться на всю программу по скайпу, но я считаю, что такая важная тема, как тарифы для людей — не может обсуждаться с ио министра энергетики иначе, чем лицом к лицу", - сообщил депутат.

Но в студию Дубинского не пустили.

"Ребята решили не пускать, потому что сегодня исполняющий обязанности министра энергетики Буславец присутствует в эфире на ТРК "Украина". У них здесь главный бенефициар понятно кто - Ринат Леонидович Ахметов. Тарифы у нас все - через Рината Леонидовича Ахметова. А я вот не могу попасть на эфир. Меня пригласили, хотели чтобы включался только через скайп, чтобы была возможность меня отключать, когда им будет удобно, чтобы мы не смогли поговорить нормально о стоимости электроэнергии, зеленом тарифе, о том, как с участием Буславец на два гигаватта была снижена мощность атомных электростанций, как при этом три гигаватта альтернативной энергетики продолжают выкупаться нами с вами и таким образом мы платим самый высокий тариф в мире с зеленой энергетики, половина из которой контролируется владельцем ТРК "Украина" и заказчиком "Свободы слова Савика Шустера", - рассказал Дубинский в видео-трансляции, которую вел возле студии.

Чуть позже Дубинский заявил, что у Савика Шустера объяснили невозможность его присутствия в студии карантинными мерами.

"Поясняют, что наличие ещё одного участника невозможно из-за предусмотренных расстояний между стульями 1,5 метра. Но они забыли один важный момент: полностью пустые трибуны для зрителей в студии. Там очень много места и пространства и если меня прям так сильно боялись, то я вполне мог бы находится там, и оттуда вести участие в дискуссии", - добавил Дубинский в своем Telegram-канале.

Резюмируя, Дубинский подчеркнул, что там, где должны были разместиться сто зрителей, можно было разместить, как минимум, 20-30 человек.

"Но Савик просто не мог расстроить Рината Леонидовича правдой про тарифы", - особо отметил нардеп.

Читайте такжеШмыгаль признался, будут ли повышать тарифы на светНапомним, ранее и.о. главы Министерства энергетики Ольга Буславец заявила, что вплоть до конца 2020-го тарифы на электроэнергию для украинского населения не будут увеличивать.

"Тариф для населения у нас остается в этом году, как и в прошлом году, неизменным. И не нужно беспокоить общество. Есть разные заявления, но мы должны сказать, что население получает электрическую энергию по неизменной цене", - рассказала она.