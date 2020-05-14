Миллионная компенсация: экс-нардепу сообщили о подозрении в махинациях с жильем

Александр Пресман / trassae95.com

Народному депутату VIII созыва Александру Пресману детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении в незаконном получении компенсации за аренду жилья.

"14 мая по согласованию прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении народному депутату Украины VIII созыва в незаконном получении компенсации за аренду жилья", - говорится в сообщении пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В ходе досудебного расследования установлено, что, несмотря на наличие собственного жилья в столице, экс-депутат с ноября 2014 года по август 2019 года незаконно получил более 928 тыс. гривен компенсации за пользование гостиницей Национальная.

Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

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Как сообщил источник в правоохранительных органах, речь идет о народном депутате VIII созыва Александре Пресмане.

Напомним, ранее сообщалось о том, что суд избрал меру пресечения для застройщика и экс-нардепа Максима Микитася.