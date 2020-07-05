Командующий ВМС заявил о подготовке к наступлению РФ с Крыма

Алексей Неижпапа готов к наступлению РФ из Крыма / Фото: Facebook/ Alexey Neizhpapa

Командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа высказал мнение, что возросла вероятность военной атаки России с территории аннексированного Крыма в Херсонскую область для запуска воды из Днепра в Северо-Крымский канал.

"Я не исключаю таких действий со стороны Российской империи. Мы готовимся. Все рассказать не могу, но вот вам маленький факт. Дальность ракетного комплекса "Нептун" позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим", - сказал он в интервью Думской.

По словам командующего ВМС, как только "финансовый ресурс Российской империи" будет тратиться на восстановление канала, для Украины это станет сигналом к вероятному наступлению. Он добавил, что мы уже готовы отвечать на вызовы.

"Мы готовимся к полномасштабной военной конфронтации, понимая, что если таковая произойдет, то, к сожалению, это будет много потерь — и наших воинов, и гражданского населения. Многие сейчас этого не понимают — хотя в стране седьмой год идет война", - отметил Неижпапа.

Глава ВМС подчеркнул, что в Украине идет масштабная подготовка к защите от агрессии РФ. В частности, Украина усиливает свои позиции на море.

Сейчас мы делаем усиление на море. Президент и министр обороны дали ВМС карт-бланш: разрабатывается проект строительства новых мест базирования флота — мы не можем находиться только в маленькой гавани в Одессе и в маленькой гавани в Очакове… Сейчас принимаются решения, передаются земельные участки на берегах Черного и Азовского морей для создания достойных баз", - подытожил он.

Напомним, Неижпапа заявил о том, что угроза полномасштабной агрессии России против Украины не исчезла.

Ранее бывший командующий вооруженными силами США в Европе – американский генерал-лейтенант Бен Ходжес предупредил, что следующей целью России в Украине может быть Одесса. Генерал отметил, что российская сторона будет принимать решения, основываясь на оценке того, что происходит внутри Украины.