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Алкоголь в крови и ссора с подругой-нардепом: всплыли новые детали смерти Полякова

8 октября 2021, 16:45
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В крови Антона Полякова обнаружили около одного промилле алкоголя.

Антон Поляков
Антон Поляков / УНИАН

Глава ГУ Нацполиции в Киеве Иван Выговский рассказал, что накануне смерти нардеп Антон Поляков поссорился со своей сожительницей.

"Поймите, я не все могу говорить, чтобы потом не было вопросов. Мы не понимаем и не можем на 100% точно сказать, что это была естественная смерть или отравление неизвестным лицом. Но сейчас мы, скажем так, больше склоняемся к тому, что это была естественная смерть", - заявил он в ходе брифинга.

На уточняющий вопрос, являлась ли сожительницей Полякова нардеп Анна Скороход, Выговский ответил утвердительно. Также он проинформировал, что ее не допрашивали, поскольку она плохо себя чувствует.

По информации правоохранителей, в крови умершего было около одного промилле алкоголя, а его знакомый (Руслан Джамбулатов), был трезв.

"Думаю, через неделю мы будем понимать что-то уже конкретно", - отметил Выговский.

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По словам таксиста, он уже не первый раз вез человека из ночного заведения, которому было плохо. Также, по информации полиции, нардепа стало тошнить в течение той минуты, когда таксиста остановили патрульные.

Выговский подчеркнул, что телесных повреждений на теле умершего не было.

"Эксперт вскрытие сделал, есть у него на шее… эксперт сразу на месте сказал, что когда его с машины доставали, что там цепочка, но это просто покраснение, никаких серьезных повреждений. Вообще на нем телесных повреждений не было", - сообщил он.

Также устанавливаются все возможные проблемы со здоровьем умершего, добавил Выговский.

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Напомним, ранее сообщалось, что в одном из кабинетов в комитетах Верховной Рады потеряла сознание Анна Скороход. Народную избранницу забрала скорая помощь.

Оказалось, что Поляков в последнее время жил вместе со Скороход, но она от него ушла. Нардеп тяжело переживал разрыв, для него это было трагедией.

Смерть нардепа Антона Полякова:

8 октября в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова - народного депутата Украины.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой "Естественная смерть".

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