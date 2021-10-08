"Тяжело переживал разрыв": умерший нардеп Поляков жил со Скороход, но она его бросила - СМИ

Скороход и Поляков якобы состояли в романтических отношениях / скриншот

Прошлой ночью умер нардеп Антон Поляков, позже в одном из кабинетов в комитетах Верховной Рады потеряла сознание Анна Скороход - его коллега из группы За будущее. Народную избранницу забрала скорая помощь.

Оказалось, что Поляков в последнее время жил вместе с Скороход, но она от него ушла. Нардеп тяжело переживал разрыв, для него это было трагедией. Подробности отношений Полякова и Скороход раскрыл глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в партийных чатах в соцсети, пишет Украинская правда.

Также Арахамия рассказал, что Поляков 7 октября выразил желание вернуться и возобновить сотрудничество с фракцией Слуга народа. Он якобы больше не хотел быть в оппозиции к монобольшинству.

Отметим, в ноябре 2019 года Поляков был исключен из фракции Слуга народа, поскольку голосовал вопреки позиции фракции. В июне 2020 года Поляков вошел в депутатскую группу За будущее.

Что известно о состоянии Скороход после обморока

Член группы За будущее Дмитрий Лубинец сообщил, что Анна Скороход сейчас находится в больнице. Скорее всего, у нее повысилось давление. Ее пытались привести в чувства в помещении комитетов, но это "не очень получилось: ей стало немножко легче, но потом она снова потеряла сознание, поэтому решили срочно отправлять ее в больницу".

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Скороход сидит в зале пленарных заседаний парламента рядом с Поляковым и, по словам Лубинца, они больше всего общались.

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Летом 2021 года журналисты застали Полякова и Скороход на выходных во Львове. Скороход замужем. У нее есть сын Алексей от своего мужа Алексея Алякина. У Полякова есть две дочери от жены Галины.

Отметим, Анну Скороход исключили из фракции Слуга народа в 2019 году.

Как сообщал Главред, в ночь на пятницу, 8 октября, умер народный депутат Антон Поляков. Мужчина ехал в такси, по дороге ему стало плохо. Его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

По данным СМИ, Антона Полякова подобрал таксист возле дороги на проспекте Соборности, когда тот ловил машину. По словам водителя, нардеп был "явно пьян", в машине его рвало.

Позже в прокуратуре сообщили, что, по предварительной информации, народный депутат Антон Поляков умер от острой коронарной недостаточности.