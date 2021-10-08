Подруга умершего нардепа Полякова Скороход потеряла сознание в Раде

Анна Скороход / УНИАН

Народный депутат из группы "За будущее" Анна Скороход потеряла сознание прямо в одном из кабинетов в комитетах Верховной Рады. Об этом сообщает портал Vesti в пятницу, 8 октября, 2021 года.

Очевидцы сообщают, что на место уже прибыла бригада скорой помощи.

Напомним, в ночь на 8 октября скоропостижно скончался народный депутат Антон Поляков (как сообщают в СМИ, Скороход с ним приятельствовала)

Около 02:45 мужчина почувствовал себя плохо в такси. Официальная версия смерти, установленная вскрытием - острая коронарная недостаточность и острая ишемическая болезнь сердца.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что Полякова без сознания обнаружил наряд патрульной полиции в автомобиле такси, который остановили за нарушение правил дорожного движения.

Реклама

Таксист, в автомобиле которого скончался нардеп, заявил, что Поляков находился в нетрезвом виде

К слову, Поляков был членом комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, председателем подкомитета по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса.

После исключения из франции "Слуга народа", с 30 июня 2020 года, он входил в депутатскую группу "За будущее".