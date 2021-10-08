Правоохранители назвали предварительную причину смерти Полякова в Киеве

В ночь на 8 октября умер народный депутат Антон Поляков. Его нашли без сознания в авто такси.
Нардепа Антона Полякова обнаружили мертвым в Киеве ночью 8 октября. По предварительной информации политик умер от острой коронарной недостаточности, пишет столичная прокуратура.
"По результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца", – рассказала спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец у себя в Facebook.
Следствие пока ожидает результаты других судебно-медицинских исследований.
Что известно о смерти Антона Полякова:
- Информацию о смерти нардепа 8 октября обнародовали в полиции Киева. По предварительной информации, Поляков поймал такси возле одного из ресторанов в Днепровском районе и попросил подвезти его на другую улицу.
- В машине политику стало плохо, его тошнило и впоследствии начались конвульсии. Гго пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть. Полякову было 33 года.
- Поляков был членом комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, председателем подкомитета по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса.
- С 30 июня 2020 года он был членом депутатской группы "За будущее".
Автор: Денис Пономаренко