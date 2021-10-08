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Правоохранители назвали предварительную причину смерти Полякова в Киеве

8 октября 2021, 10:21
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В ночь на 8 октября умер народный депутат Антон Поляков. Его нашли без сознания в авто такси.

Антон Поляков
Смерть депутата Полякова: правоохранители назвали предварительную причину / Фото Facebook

Нардепа Антона Полякова обнаружили мертвым в Киеве ночью 8 октября. По предварительной информации политик умер от острой коронарной недостаточности, пишет столичная прокуратура.

"По результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца", – рассказала спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец у себя в Facebook.

Следствие пока ожидает результаты других судебно-медицинских исследований.

Что известно о смерти Антона Полякова:

  • Информацию о смерти нардепа 8 октября обнародовали в полиции Киева. По предварительной информации, Поляков поймал такси возле одного из ресторанов в Днепровском районе и попросил подвезти его на другую улицу.
  • В машине политику стало плохо, его тошнило и впоследствии начались конвульсии. Гго пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть. Полякову было 33 года.
  • Поляков был членом комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, председателем подкомитета по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса.
  • С 30 июня 2020 года он был членом депутатской группы "За будущее".
viber
нардеп Надежда Максимец Антон Поляков
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