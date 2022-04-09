Аналоги "ЛНДР" на Харьковщине и Херсонщине: эксперт оценил возможность создания псевдореспублик

Эксперт оценил возможность создания псевдореспублик / УНИАН

Несмотря на пребывания российских войск в Херсонской и Харьковской областях, никаких перспектив создания "Харьковской народной республики" или "Херсонской народной республики" в ближайшее время нет.

Такое мнение в чате на Главреде озвучил бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший глава Луганской ВГА Георигий Тука.

"О Харькове сейчас вообще нечего говорить. А мощи оккупантов на Херсонщине с введением рублей, переводом образования на российские стандарты, назначением собственных представителей псевдомерами и т.д. тоже не удастся. Россия откатала эти механизмы на оккупированной части Донетчины и Луганщины, а сейчас пытается стремглав реализовать все это на Херсонщине", - отметил Тука.

Он подчеркнул, что еще одним немаловажным фактором должна быть массовая поддержка местного населения.

Читайте такжеПочему для Путина важны битвы за Донбасс и Харьков"Атакой поддержки нет и не будет ни на территории Харькова, ни на территории Херсона. Поэтому попытка реализации такого сценария совершенно провальна", - подытожил Тука.

Ранее в Краматорске Донецкой области, расположенном в нескольких километрах от оккупированной территории, устроили патриотический митинг.

Также советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Российская Федерация уже готовится к тому, чтобы сдать Херсон. Однако такая информация не означает, что город будет освобожден уже в ближайшее время. В Николаеве захватчиков больше нет, теперь все бои идут уже в Херсонской области.

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