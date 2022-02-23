"Нам страшно, не хотим в "ДНР": в Краматорске люди вышли на патриотический митинг

В Краматорске Донецкой области, расположенном в нескольких километрах от оккупированной территории, 23 февраля устроили патриотический митинг, говорится в сообщениях в соцсетях.

"Сегодня в центре Краматорска толпа поет гимн Украины. Просто разговариваем с людьми: "Нам страшно. Мы не хотим жить в "ДНР"; я не хочу, чтобы здесь снова было, как в 2014 году. Но мы никуда не уходим", – говорится в сообщении корреспондентки BBC в Восточной Европе Сары Рейнсфорд.

Чрезвычайное положение в Украине

Секретарь СНБО Алексей Данилов днем в среду, 23 февраля, сделал заявление о том, что ведомство обратилось к Верховной Раде с просьбой ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины. Решения в случае возникновения угроз в регионах будут приниматься областными комиссиями.

Решение принято в связи с признанием Россией "ДНР" и "ЛНР" и вводом Москвой войск на оккупированный Донбасс.

При этом Данилов сказал, что в Украине пока не собираются вводить военное положение. Однако в случае необходимости решение запустят незамедлительно.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что режим чрезвычайного положения в Украине существенно не отразится на жизни людей и работе бизнеса.

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