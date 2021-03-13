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Арахамия оправдался за нарушение ПДД у Офиса Зеленского

13 марта 2021, 10:28
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Глава фракции Слуги народа отметил, что припарковал авто на месте, которое покинула другая машина.

Арахамия объяснил, почему в центре Киева нарушил правила движения
Давид Арахамия объяснил, почему нарушил ПДД в центре Киева / УНИАН

Глава парламентской фракции партии Слуга народа, нардеп Давид Арахамия, поделился, что в Киеве нарушил правила дорожного движения – неправильно припарковал свой автомобиль Toyota Land Cruiser, поскольку из-за снега не заметил дорожную разметку.

Народный избранник в эфире программы Свобода слова Савіка Шустера рассказал, что припарковался на месте, с которого уехала другая машина.

Арахамия добавил, что всегда сам находится за рулем своего авто, поэтому, как и любой водитель, иногда может нарушить правила движения.

"Был снег, и я не видел совсем разметку. Там, где я припарковался, оттуда как раз выезжал автомобиль. Я фактически встал на место, где был уже с нарушением (припаркован – Ред.) автомобиль", – объяснил он.

  • Напомним, вечером 12 марта стало известно, что Давид Арахамия в Киеве припарковал свой внедорожник недалеко от Офисе президента Владимира Зеленского на пешеходном переходе возле светофора, а это – нарушение ПДД.
  • Позже глава фракции Слуга народа признал, что нарушил правила, и заплатил штраф.
Арахамия в центре Киева нарушил правила движения и заплатил штраф
Давид Арахамия в центре Киева нарушил ПДД и заплатил штраф / Скриншот
  • Штраф за подобное нарушение правил составляет 510 гривен.
ПДД Давид Арахамия
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