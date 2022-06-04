Арестович назвал причину активизации российской авиации на Донбассе

Арестович / УНИАН

Россия увеличила количество воздушных атак по ключевым украинским узлам поставки резервов на Донбассе из-за провала наземного наступления. Об этом сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестовича в эфире Фейгин LIVE.

"Если заработали точечно и заработала авиация, это значит, что они уперлись и не просто так, а потому что Украина подтянула резервы. Они били по городам, являющимся узлами, через которые идут резервы. И пошла работа по переднему краю", - рассказал Арестович.

По его словам, такая активизация воздушных атак наблюдается из-за того, что захватчики просто не могут прорвать позиции ВСУ и сорвать поставки при помощи наземного наступления.

"Если посмотреть динамику, то они стали повсюду, кроме Северодонецка и Лимана", - добавил Арестович.

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ВСУ крошат авиацию оккупантов

Во вторник, 31 мая, в Харьковской области бойцы 93-й отдельной механизированной бригады уничтожили вражеский вертолет Ка-52.

Разведывательно-ударный вертолет. Заявлено, что способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

Стоимость одного вертолета - около $10 миллионов.

Напомним, ранее подразделениями противовоздушной обороны был сбит вражеский вертолет Ка-52, крылатая ракета и БпЛА типа "Орлан-10".

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