Арестович объяснил, почему оккупанты не могут взять Киев

Чтобы атаковать Киев, россиянам нужно перебросить сюда 30-50 тысяч личного состава / Фото Reuters

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, почему путинская армия не можете атаковать столицу Украины. По его словам, оккупантам не хватает личного состава.

"Чтобы атаковать Киев, россиянам нужно перебросить сюда 30-50 тысяч личного состава, а это невозможно, потому что общий его контингент в Украине составляет 70 тысяч. То есть им нужно полностью набирать армию из других стран", – объяснил Арестович в эфире телемарафона.

В Киевской области подразделения российской оккупационной армии отошли от Броваров. Силы обороны Украины освободили Иванков и Чернобыль – единственный путь наступления оккупантов из территории Беларуси.

"Сегодня наши войска выгонят их еще дальше, так что мы сможем сказать, что освободили Киевщину вплоть до беларусской границы", – подчеркнул советник главы ОП.

Вместе с тем, захватчики пытаются перебрасывать свои силы из Киевской области в Изюм на Харьковщине. Со своей стороны украинские войска совершают тактическое контрнаступление на юге.

Арестович добавил, чтосамими горячими направления фронта сейчас являются Мариуполь, Черниговская область, зона ООС и Харьковщина.

"Сложная ситуация на Черниговщине и в Мариуполе. В последнем продолжаются уличные бои. Относительно юга – особенно сложно в зоне ООС и на Харьковщине. Оккупанты пытаются перебросить войска из Киевщины в Изюм со стороны Белгорода, но постоянно остаются без горючего, ведь в Белгороде происходит что-то странное, почти Чернобаевка", – объяснил советник главы ОП.

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Как сообщал Главред, по данным Генерального штаба ВСУ, оккупанты готовят наступление на трех направлениях – Слобожанском, Донецком и Луганском. Кроме этого, РФ ищет боевиков-добровольцев, готовых воевать против Украины.

При этом группировка войск ВСУ на Донецком и Луганском направлениях за прошедшие сутки отбили 9 атак врага. Защитники уничтожили восемь танков, 44 ББМ, 16 машин и 10 артиллерийских систем.

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