Арестович озвучил главный урок Нагорного Карабаха для Украины

Арестович назвал главный урок Карабаха для Украины / УНИАН

Военный конфликт в Нагорном Карабахе может стать назидательным для Украины, поскольку стратегия Азербайджана в этой войне является весьма поучительной и результативной.

"Он один урок, но очень важный. Почему Азербайджан смог это сделать? Несмотря на внутренние проблемы, экономические, политические, руководство Азербайджана смогло сосредоточиться и определить главную цель на десятилетия. Обеспечить, несмотря на изменения в мире, в самом Азербайджане преемственность политики, сосредоточить все усилия на возвращении Карабаха", - сказал в интервью ТСН представитель украинской делегации в Минске Алексей Арестович.

По словам эксперта, Украина каждые пять лет после следующих выборов меняет внешне- и внутриполитический курс. Он убежден, что это ошибка, которая чревата серьезными последствиями.

"Нет постоянной политики. Мы, как общество, должны научиться в Карабаха, что политики могут меняться, иногда очень существенно меняться взгляды на внешнюю и внутреннюю политику. Но должно быть ядро национальных интересов, которое прописано и неприкосновенно с точки зрения политических партий. К тому же это должно быть институционализировано в ВСУ, спецслужбах, независимых аналитических центрах ... Таким примером сейчас является продвижение в ЕС и НАТО", - отметил спикер.