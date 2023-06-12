Арестович заинтриговал прогнозом после взятия ВСУ Старомлыновки

Купировать прорыв ВСУ от Великой Новоселки в весьма для себя неблагоприятных условиях оккупанты не успевают.

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Алексей Арестович оценил ситуацию на фронте / Коллаж: Главред, фото: 43 ОАБр имени гетмана Тараса Трясило, УНИАН, deepstatemap

Бывший советник Офиса президента, военный эксперт Алексей Арестович проанализировал ситуацию на фронте и заявил, что "далее нас ждёт интересное развитие событий". И главный вопрос заключается в том, куда двинутся наши войска после взятия Старомлыновки Донецкой области.

В своем Telgram-канале Арестович написал, что, по сообщениям российских пабликов, за Старомлыновку (расположена южнее Великой Новоселки) уже идут бои.

"После ее взятия наши войска впервые попадают не на оперативный еще, но уже простор. Там, южнее на несколько километров - еще одна линия обороны путинские войск, но она слабая. Это удивительный результат (всего четверо суток) для данных конкретных условий. Дальше для наших войск существует несколько возможных вариантов, замысел нашего командования хорошо виден на карте, но понятное дело, мы о нем говорить не будем", - отметил Арестович.

Старомлыновка на карте / Фото: t.me/O_Arestovich_official

По словам эксперта, у российских оккупантов вариантов не так много - "спешно организованные контратаки на наши наступающие войска".

"Но проблема спешно организованных контратак в том, что им очень трудно стать успешными, а силам, в них участвующим, - закрепиться на отбитой (если получится отбить) территории. Именно поэтому путиноиды подрывают дамбы уже на стыке Запорожской и Донецкой - это означает только одно - отход. Контратаки, если и наметятся, что позже и немножко в другом месте", - сказал экс-советник главы ОП.

Арестович добавил, что купировать прорыв от Великой Новоселки в весьма для себя неблагоприятных условиях оккупанты не успевают.

"Не успевают перебрасывать резервы, да и вводить резервы в бой там сложно - нет там подготовленных для этого рубежей. Копали они, копали - девять месяцев, но и на старуху нашлась проруха. За четыре дня. Напоминаю, что наши основные силы в бой еще не вступали. Далее нас ждёт интересное развитие событий в этом районе боевых действий, и главный вопрос - это куда двинутся наши войска после взятия Старомлыновки? Я вижу куда, но пусть сначала двинутся", - резюмировал военный эксперт.

ВСУ 11 июня освободили ряд населенных пунктов

Украинские военные освободили село Нескучное в Донецкой области. Над населенным пунктом уже развивается украинский флаг.

Село освободили бойцы из 7-го отдельного батальйона "Арей" 129-й бригады ТрО, 3-го Отдельного батальона "Волынь" и других подразделений.

Командир 7-го отдельного батальона УДА "Арей" с позывным "Македонец" рассказал, что штурм населенного пункта Нескучное в Донецкой области не был легким. Ведь количество оккупантов было больше, к тому же враг имел тактическое преимущество, потому что находился в обороне.

Кроме того, украинские военные освободили село Благодатное в Донецкой области. В ходе операции бойцы ВСУ взяли оккупантов в окружение. Об этом в заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

Село Благодатное размещено на границе Донецкой и Запорожской областей, ниже пгт Великая Новоселка. Освободить Благодатное удалось военным из 68 отдельной бригады имени Олексы Довбуша. В первой штурмовой группе, продвигавшейся в сторону сельского клуба, был первый заместитель командира бригады.

Также в Минобороны заявили, что ВСУ деоккупировали Макаровку Донецкой области. Об этом 11 июня сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

12 июня стало известно, что Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов населенный пункт Сторожевое в Великоновосёлковском районе Донецкой области.

В освобождении Сторожевого на Донетчине участвовали бойцы 35-ой отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

Смотрите видео об освобождении Сторожевого:

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