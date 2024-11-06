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Армия РФ собирает силы и готовится активнее штурмовать около 2 городов - ОТГ "Луганск"

Алёна Воронина
6 ноября 2024, 04:05
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Оккупанты пока снизили количество штурмов возле Часового Яра. Но они там накапливают силы и готовятся к более активным действиям.
Украинские военные, российские военные
Армия РФ собирает силы и готовится активнее штурмовать около 2 городов/ коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха

Коротко:

  • Россия накапливает силы и готовится к активным боевым действиям возле Часового Яра
  • Такая же ситуация наблюдается и в районе Торецка

Российские оккупанты накапливают ресурсы возле Часового Яра и готовятся к активным боевым действиям. Об этом рассказала пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона.

"Пока мы видим некоторое снижение количества штурмов по сравнению с другими направлениями. Там (возле Часового Яра - ред.) враг накапливает свои ресурсы. Сейчас они готовятся к активным боевым действиям", - отметила Бобовникова.

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Также она рассказала, что там российские захватчики каждую ночь завозят личный состав в антитепловизионных плащах. Оккупанты также перебрасывают боекомплект и вооружение как можно ближе к линии боевого соприкосновения.

Бобовникова также рассказала, что похожая ситуация наблюдается и в районе Торецка. Там оккупанты также накапливают технику и ресурсы.

Часов Яр

Часов Яр – город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской общины.

Часов Яр находится на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях.

Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Часов Яр Инфографика
Что известно о городе Часов Яр/ Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

Ранее в BILD сообщали, что россияне захватывают населенные пункты, враг уже в 21 км от Днепропетровщины. Враг пытается продвинуться на запад от Селидово.

Также ранее Главред сообщал, что оккупанты расстреляли 6 пленных бойцов ВСУ в Донецкой области. Трех пленных бойцов ВСУ оккупанты расстреляли во время наступления на Селидово. Позже также были убиты еще трое военнопленных.

Напомним, военный аналитик, сотрудник СБУ (2004-2015 гг.) Иван Ступак проанализировал проблемы оккупантов. Он отметил, что у Путина "СВО идет не по плану". В России уже разговоров о каких-то целях и то, что "все идет по плану", не ведется.

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война в Украине Часов Яр вторжение России Торецк
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