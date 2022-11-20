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Армия русских агрессоров расколота из-за плохого руководства - британская разведка

20 ноября 2022, 10:04

"Генерал-Армагеддон" Суровикин улучшил командование армией РФ. Но, по данным британской разведки, оккупационные войска имеют проблемы с офицерским составом.

Русские оккупанты
Армия русских агрессоров расколота из-за плохого руководства - британская разведка / https://ua.depositphotos.com

Русские оккупанты под командованием недавно назначенного Сергея Суровикина (известного по кличке "Генерал Армагеддон") действуют чуть более эффективно, чем ранее. Но агрессорская армия все равно расколота из-за плохого руководства на низовом уровне. Об этом сообщают представители Минобороны Великобритании на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

По мнению британских разведчиков, недавнее отступление русских с правого берега Днепра на левый на Херсонщине было чуть более организованным, чем предыдущие. Есть информация, что потери транспортных средств, по всей вероятности, исчислялись десятками, а не сотнями, как ранее. Кроме того, оккупанты специально уничтожали значительную часть боевой техники ‒ чтобы не оставлять трофеи украинским войскам.

"Этот относительный успех, вероятно, частично объясняется более эффективным единым оперативным командованием под руководством генерала Сергея Суровикина. Однако силы все еще расколоты из-за плохого руководства младшего и среднего уровня и культуры прикрытия", ‒ говорят британцы.

Армия русских агрессоров расколота из-за плохого руководства - британская разведка

В качестве примера британская разведка назвала инцидент, который произошел с агрессорами Восточного округа. Далее ‒ две роты после гибели их командира позорно сбежали с фронта. А другие российские офицеры, по всей вероятности, соврали об этом командованию, пытаясь скрыть этот постыдный инцидент.

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

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