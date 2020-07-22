Аваков назвал причину штурма автобуса в Луцке после задержания террориста

Захват автобуса в Луцке

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков раскрыл детали задержания террориста Максима Кривоша в Луцке.

Как рассказал он на брифинге в Николаеве, Служба безопасности Украины решила проводить операцию даже после того, как его покинул удерживавший людей террорист, для перестраховки и по полной в таких ситуациях процедуре.

"Всё, что вчера происходило, происходило в течение почти 11 часов. Вам трудно понять всю картинку, потому что вы видите только те фрагменты, которые мы вам давали увидеть, или те, которые могли услышать из сообщений прессы. Когда шли переговоры, договорились, что сначала выйдет террорист, он сдастся, покажет, что у него свободные руки, что он оставил оружие, и его встречает группа из трех человек: медик, первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль и еще один сотрудник КОРДа", - подчеркнул глава МВД.

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Аваков отметил, что после того, как правоохранители зафиксировали сдавшегося террориста в наручниках, подъехала группа Службы безопасности Украины, потому что остальные люди еще находились в автобусе, и нельзя было до конца предположить, нет ли у преступника сообщников в автобусе, нет ли ситуации, при которой автобус все-таки мог подвергнуться взрыву.

"Поэтому СБУ приняла решение сыграть по правилам полностью. Такие правила вам иногда, может быть, выглядят излишними, но так надо действовать. Вот и всё", - указал он.

Глава МВД также сообщил, что террорист потребовал от него разблокировать комментарии на странице Авакова в Facebook, и сразу туда "бахнул свои шизофренические бредни".

"Повисело несколько минут, и слава богу. Потому что люди все остались довольны и живы, и только шокированы", - добавил Аваков.

Напомним, утром 21 июля в Луцке вооруженный террорист Максим Кривош захватил рейсовый автобус. Заложниками были 13 человек. Около 22:00 все захваченные заложники были освобождены, а мужчина задержан.

Максиму Кривошу 44 года, он дважды судим.