"Красиво будет гореть Кремль": украинский мэр сжег флаг РФ у посольства России

Мэр Конотопа Сумской области Артем Семенихин сжег флаг Российской Федерации напротив посольства России в Киеве.
Соответствующий ролик Семенихин опубликовал в своем Facebook.
"Так же красиво будет гореть Кремль", - подписал видео Семенихин.
Кроме того, он также передал "привет" пророссийскому блогеру Шарию, объяснив это тем, что ранее тот снял о нем ролик, из которого Семенихину стало известно, что его "самый большой грех" - это сожжение российского флага в зоне АТО.
"Поэтому, Толик Шарий передаю тебе привет и торжественно сжигаю твой флаг. Это вот эта тряпка. Пусть твои владельцы тебе звонят и говорят: "Зачем ты такое делаешь, и теперь российские флаги жгут прямо под посольством?" - добавил Семенихин.
Напомним, ранее в Сети опубликовали видео, на котором в Запорожье пьяные подростки срывают государственный флаг Украины.