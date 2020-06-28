"Красиво будет гореть Кремль": украинский мэр сжег флаг РФ у посольства России

Артем Семенихин сжег флаг России / Скриншот

Мэр Конотопа Сумской области Артем Семенихин сжег флаг Российской Федерации напротив посольства России в Киеве.

Соответствующий ролик Семенихин опубликовал в своем Facebook.

"Так же красиво будет гореть Кремль", - подписал видео Семенихин.

Кроме того, он также передал "привет" пророссийскому блогеру Шарию, объяснив это тем, что ранее тот снял о нем ролик, из которого Семенихину стало известно, что его "самый большой грех" - это сожжение российского флага в зоне АТО.

"Поэтому, Толик Шарий передаю тебе привет и торжественно сжигаю твой флаг. Это вот эта тряпка. Пусть твои владельцы тебе звонят и говорят: "Зачем ты такое делаешь, и теперь российские флаги жгут прямо под посольством?" - добавил Семенихин.

Напомним, ранее в Сети опубликовали видео, на котором в Запорожье пьяные подростки срывают государственный флаг Украины.